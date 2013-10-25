克里警告若美再出现预算僵局，后果很严重

路透华盛顿10月24日 - 美国国务卿克里周四警告称，如果数月后的下一轮预算谈判再次破裂，美国在海外的影响力将会受到更持久的损害。

克里称，最近政府连续16天停摆，引发主要盟友对美国在伊朗核问题谈判、中东和谈、《跨太平洋战略经济伙伴协定》（TPP）谈判等事务中能否承担领导责任表示质疑。

“我们在华盛顿的所作所为对他们非常重要，因此像我们刚刚经历的政府关门这样的事情不能再次发生，”克里在美国智库“美国进步中心”（Center of American Progress）发表讲话称。

“事实很简单，即政府关门对我们与合作伙伴合作和我们寻求海外利益的能力造成暂时但真实的后果，”他说。

克里在国内对美国未来可信度的警告要比在国外强烈得多。

近期，克里曾代表奥巴马出访亚洲，期间他表示，美国久拖未决的预算谈判只是一个“政治时刻”，并信誓旦旦地称此事不会对美国对亚洲地区的承诺造成影响。

在结束亚洲和欧洲之行后，克里于周四在华盛顿表示，政府关门已影响到海外对美国的信心。

“这个政治时刻远非象征性，也远非一场内斗，而是严重关系到我们的领导力和榜样形象，”他说。“虽然这一页暂时翻了过去，但下一个日期却日益迫近，这次经历必须对所有人都起到严厉警告的作用。”

“别搞错了，美国面临的最大危险不是来自正在崛起的对手，而是来自我们自己政府运转失灵所能造成的损害，以及美国领导力因此受限，从而令世界可能出现的风险，”克里称。（完）