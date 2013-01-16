《美国政经分析》共和党试图拿举债上限做谈判筹码,奥巴马欲先发制人

**民心争夺战**

有人认为,双方目前的你来我往还只是在争斗的预热阶段罢了.

"现在是处于尽力争取民意支持的阶段,然后才会进行谈判."咨询公司Potomac Research Group的首席政治策略师Greg Valliere表示."双方不过是刚刚开始展开角力."该公司向机构投资者提供华盛顿的政治咨询服务.

奥巴马总统和国会民主党人希望商界向共和党人施压,使其快速通过上调举债上限的协议,助其赢得债务上限的斗争.

最近几天,美国商务部官员一再警告,如果政府对债务违约,可能对经济产生严重的破坏.

另一方面,企业首席执行官的行业组织--美国企业圆桌最近呼吁对债务上限每五年上调一次,使其与支出方面的讨论分开.

奥巴马总统将在下周一进行就职演说,并在2月进行国情咨文演讲,预计他会在这个主题方面下足功夫.

共和党人希望大幅削减医疗保险和医疗补助项目,并希望从社保的退休项目上节省开支.而民主党人反对这些提议,可能只会通过调整通胀目标给予小幅节支.

不过,有人警告称,虽然奥巴马可能在公关战上占据优势,但他的做法可能也会适得其反.

"奥巴马炮轰国会共和党人,反而只会增强他们的决心."金融服务公司Guggenheim Partners的政治分析师Chris Krueger表示.(完)