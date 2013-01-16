《美国政经分析》共和党试图拿举债上限做谈判筹码,奥巴马欲先发制人

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**民心争夺战**
有人认为,双方目前的你来我往还只是在争斗的预热阶段罢了.
"现在是处于尽力争取民意支持的阶段,然后才会进行谈判."咨询公司Potomac Research Group的首席政治策略师Greg Valliere表示."双方不过是刚刚开始展开角力."该公司向机构投资者提供华盛顿的政治咨询服务.
奥巴马总统和国会民主党人希望商界向共和党人施压,使其快速通过上调举债上限的协议,助其赢得债务上限的斗争.
最近几天,美国商务部官员一再警告,如果政府对债务违约,可能对经济产生严重的破坏.
另一方面,企业首席执行官的行业组织--美国企业圆桌最近呼吁对债务上限每五年上调一次,使其与支出方面的讨论分开.
奥巴马总统将在下周一进行就职演说,并在2月进行国情咨文演讲,预计他会在这个主题方面下足功夫.
共和党人希望大幅削减医疗保险和医疗补助项目,并希望从社保的退休项目上节省开支.而民主党人反对这些提议,可能只会通过调整通胀目标给予小幅节支.
不过,有人警告称,虽然奥巴马可能在公关战上占据优势,但他的做法可能也会适得其反.
"奥巴马炮轰国会共和党人,反而只会增强他们的决心."金融服务公司Guggenheim Partners的政治分析师Chris Krueger表示.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。