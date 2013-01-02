《美国政经分析》财政悬崖谈判有惊无险,美股新年开局料将大涨

路透纽约1月2日 - 美国投资人抱着对国会议员的信心,欢庆跨年之夜,他们相信国会最终振作起来,在最后关头设法化解"财政悬崖".

对于众议院而言,周二的审议可能就像严重宿醉一样难受.

一些国会议员不满共和党参议员与白宫达成的协议,曾扬言要阻挠这项法案,这原本可能使周一刚以大涨告别2012年的美国股市大受打击.

如今众议院看来可能会表决参议院版本法案,暂时化解掉财政悬崖的多数冲击,美国股市很有机会在2013年开局大涨,即使未来几个月美国府会还有不少棘手问题需要解决.

"看来我们终于愈来愈接近获得一项大致有利市场的协议,这应该会有助于市场,"PNC资产管理集团首席投资策略师Bill Stone称.

标准普尔500指数 在2012年录得13%的涨幅,这是2009年以来的最大年度涨幅,基本上无视与债务相关的各种担忧.

股市在2012年最后两个月表现稳健,投资者预期国会最终会找到解决方案,避免可能把美国经济引入衰退的6,000亿美元加税减支措施.虽然避开这个财政悬崖的最后期限是2012年12月31日,但立法可以回溯,所以仍可以避开财政悬崖.

最近几周财政悬崖问题不确定性一直是企业的主要心病,打击了企业信心.预计美国经济会因预算谈判僵局而有所放缓,但如果股市在未来几个月出现修正,则价值型投资者可能得到机会.

"似乎政治面因素将暂时主导股市,"Richard Bernstein Advisors的执行长Richard Bernstein表示,"然而股市估值已经反映了这个因素...我认为现在股市具有吸引力."

全球各地股市周二因新年休市.周三上午期货市场开市,届时可以了解市场对于财政悬崖问题进展的反应.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.6%.

很多交易商仍未从假期中返回,暗示成交量将维持在近期低水平附近.交投清淡加上围绕财政悬崖的不确定性,曾导致波动率在12月大涨.芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 当月跳涨13.5%.

这份已获参议院通过、正在众议院推进的议案未包含很多保守派共和党人所支持的拉低美国高负债的减支方案.

即便这场角力结束,市场也将关注未来几个月的另一场较量,即国会是否批准调高美国债务上限.

白宫方面已表示,不会再像2011年那样进行债务上限的磋商,当时围绕这项此前的程序性议题的争执引发了标准普尔有史以来第一次下调美国评级.但白宫可能再度被牵扯进类似的斗争.此类场景的重演正是市场最为担心的.

而这次,金融市场的波动要小得多,这主要是因为节支和增税的影响将会逐渐显现,而且市场一直预期政府不久会达成补救措施.

"如果剔除消息面的影响,只看经济基本面,这暗示在新的一年能支持市场进一步上涨,"Evercore财富管理公司的股票资产组合经理Bill Vaughn表示."解决财政悬崖问题可能是点燃市场上涨的引信."(完)