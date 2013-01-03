修正:《美国政经分析》华府政治僵局难解,国会自创"恶魔"以对

(更正内文第三段与倒数第三段措辞)

路透华盛顿1月2日 - 设定一个最后期限来避免一场自行制造的灾难,已成了美国国会近几年来解决问题的惯用招数.在各种手段都失灵之后--这种情况很多--议员应该就会被吓得动起来了.

当国会在2011年8月制造出"财政悬崖",来解决两党围绕提高联邦债务上限的争议时,就是这么想的.当时也有一个截止日期,而且也是自行创造出的.

灾难性的预算削减,再加上所得税可能被大幅上调,这样的设计应该最终能在2012年12月31日之前达致联邦预算大幅减少的结果.

但这次没用.

除了国会自己,每个人都被它吓坏了.除了替多数人减税并对极少数人增税以外,国会甚至都没有假装想要在削减赤字方面取得什么进展.

"我们创造了一个恶魔,"纽约民主党众议员兰赫尔(Charles Rangel)周二晚间在众议院表示.随后不久众议院投票通过议案,避开了财政悬崖的大部分影响.

美国企业研究院(AEI)学者Norm Ornstein接受路透采访时称,"这样的胡闹举动是莫大的难堪",并称这"很丢脸".

"事实上,未来两个月我们还将面临另一场有关债务上限问题的灾难性对抗,倘若未能得到众议院激进共和党右翼的认同,他们势必会让情势走向极端,"这才是真正的可怕之处.

"众议院本可做出更加不堪的举动,即否决协议,"他表示,"不过它没有超越自己创下的至少是我们平生所见最糟糕国会的纪录."

鉴于预期政府有必要再度上调现约为16万亿(兆)美元的举债上限,Ornstein提到的下一场两党冲突或许会在数周之内开始升温.风险则是政府可能违约.

**负面心理影响**

尽管国会中许多共和党人曾公开承认,在财政悬崖问题的角力中受到奥巴马政府的重创,但他们仍誓言将加倍努力推动削减开支,将其作为共和党控制的众议院批准提高债务上限的条件之一.

通常来说,每一次围绕支出引发的党派之争往往会令下一次斗争变得更为艰巨.

布鲁金斯学会预算专家、曾担任美国政府预算主管的Alice Rivlin也担心,财政悬崖之争带来的"负面心理影响"可能会蔓延到债务上限问题上,还会令全世界认为,美国管不好自己的经济.

"这对经济十分不利,"她在接受路透采访时表示,"对我们的全球形象也很不好.我们看起来像是一个无法掌控自己命运的国家.虽然这种影响难以量化,但它并不好."

"国会几乎没办法把事情做好,尤其是面对当今最重要问题的时候,"乔治 华盛顿大学国会问题专家Sarah Binder称.

"公众对国会的反感反映在很多方面:民众的预期已经低到,国会很难再让大家觉得意外,"她在一次路透访谈中称.

但美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)2011年8月1日在参议院演讲时,却并不这样说.

"可能在有些人看来,政府停止运作了,"他称,"但事实恰恰相反.过去几周在华府的角力并非僵局,而是在绝非讲究和谐的政治体制中,人民意志得到了反映."

加州共和党众议员David Dreier周一晚间也表达了类似的看法.