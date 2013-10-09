奥巴马：我缺席亚太峰会 中国抓住良机

路透华盛顿10月8日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周二称，他缺席本周的亚太经合组织（APEC）峰会，而中国可能抓住了这次良机。他警告道，美国政府关门和财政僵局正损害美国在海外的信誉。

奥巴马上周决定取消印尼和文莱之行，留在国内应对美国政府关门的局面。

美国政府关门已一周多，共和党和民主党仍未就如何让政府重新开张以及提高美国债务上限达成一致。

奥巴马在周二记者会上称，他本来应该可以利用此次出访推动泛太平洋伙伴关系（TPP）磋商，并制衡中国的影响力。

他说：“我敢肯定，中国肯定不介意我缺席。有的方面我们存在分歧，他们现在可以畅谈他们的观点，比我在场的时候更自在。”

奥巴马缺席此次APEC峰会，令外界质疑奥巴马政府对美国重返亚太战略的态度。美国重返亚太战略旨在重振美国在该地区的军事和经济影响力，并制衡中国的崛起。

美国国务卿克里代替奥巴马出席了此次峰会。

中国国家主席习近平在印尼宣布了价值约300亿美元的多项贸易协议。

奥巴马原本寄望通过此次亚洲之行推动TPP谈判。美国周二表示，尽管该协议遭到一些国家的抵制，且奥巴马缺席亚太峰会，但美国仍期望在年底前敲定TPP协议。

奥巴马几乎每年都在世界各地出席各种峰会，美国官员为此次亚太峰会准备了几周的时间。奥巴马看重亚太峰会，是为了配合关于美国仍是太平洋主要国家的承诺。

自2011年以来，中国作为多数亚洲国家最大贸易伙伴的地位益发稳固。中国还是美债最大持有方，目前正对美国施压，要求美国避免债务违约。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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