版本:
中国
时事要闻 | 2013年 1月 2日 星期三 14:53 BJT

“财政悬崖”协议通过 奥巴马继续度假

路透华盛顿1月1日 - 美国国会通过向美国富人增税的议案后，美国总统奥巴马周二离开白宫，继续他的夏威夷假期。

奥巴马在午夜前离开白宫。此前，奥巴马在周三提前结束假期返回华府，监督“财政悬崖”协议的谈判。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐