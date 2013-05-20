更新版-美国财政：奥巴马预算计划将使未来10年赤字减少1.1万亿美元--CBO

负责任的联邦预算委员会(Committee for a Responsible Federal Budget)主席Maya MacGuineas称，根据奥巴马预算计划赤字有所降低，这“令人鼓舞”，但仍不够让人满意。

“负债几乎没有减少，这意味着假设情形出现的任何小幅调整都可能令赤字反弹，”MacGuineas在CBO的报告发布后称。“不管怎样，在长期内进一步改革是必要的，特别是对放慢联邦保健计划支出增长，以及增强社会保障而言。”

参议院预算委员会成员、共和党人Jeff Sessions则要尖锐得多，称奥巴马的计划“很有可能无法持续。”

根据奥巴马的计划，2015年之前的赤字水平将上升，因为白宫假设自动减支举措将被其他措施取代。CBO的估计中假设，减支举措在10年内仍可节省约1万亿美元。

但根据奥巴马的计划，从2016年开始，赤字的缩减速度将快于CBO的预期，因为与战争相关的支出放慢，而且税收增长加快。