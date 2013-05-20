更新版-美国财政：奥巴马预算计划将使未来10年赤字减少1.1万亿美元--CBO

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
负责任的联邦预算委员会(Committee for a Responsible Federal Budget)主席Maya MacGuineas称，根据奥巴马预算计划赤字有所降低，这“令人鼓舞”，但仍不够让人满意。
“负债几乎没有减少，这意味着假设情形出现的任何小幅调整都可能令赤字反弹，”MacGuineas在CBO的报告发布后称。“不管怎样，在长期内进一步改革是必要的，特别是对放慢联邦保健计划支出增长，以及增强社会保障而言。”
参议院预算委员会成员、共和党人Jeff Sessions则要尖锐得多，称奥巴马的计划“很有可能无法持续。”
根据奥巴马的计划，2015年之前的赤字水平将上升，因为白宫假设自动减支举措将被其他措施取代。CBO的估计中假设，减支举措在10年内仍可节省约1万亿美元。
但根据奥巴马的计划，从2016年开始，赤字的缩减速度将快于CBO的预期，因为与战争相关的支出放慢，而且税收增长加快。
奥巴马的预算计划预计，预算赤字在2017年将达到3,990亿美元的低位，或相当于国内生产总值(GDP)的2.0%；此后赤字将在2022年之前升至6,060亿美元，与GDP之比为2.4%，较CBO对2022年的赤字预估低了2,830亿美元左右。(完)
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
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