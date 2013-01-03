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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 13:25 BJT

美国政经: 总统奥巴马签署国会通过的"财政悬崖"立法--白宫

路透檀香山1月2日 - 美国白宫表示,总统奥巴马周三签署了"财政悬崖"立法,将对高收入人群增税并延长针对中产阶级的减税.(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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