《美国政经焦点》:奥巴马提出短期预算调整方案,但共和党迅速回绝

国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
**经济痛楚**
白宫与国会在今年伊始达成协议,避开了"财政悬崖",将大规模自动减支的生效时间延后两个月.共和党控制的众议院去年通过两项举措,寻求取代自动减支计划,并以削减医疗社保等民生类支出来保护国防支出.而民主党控制的参议院一直没有批准这些措施.
奥巴马在2月12日发表国情咨文演讲前陆续公布自己的施政方针,此次声明是其中最新的一份.
就在奥巴马推动这项避免自动减支的短期举措之前,美国国防支出大幅下滑,导致去年年末经济产出萎缩.白宫抨击共和党领导人以自动减支生效期逼近为筹码,逼迫政府削减在退休和医疗保健保险计划上的支出.
美国经济2012年第四季萎缩0.1%,国防支出缩减幅度为40年来最大.(完) (编译 李婷仪/王翔琼/程琳; 审校 张涛/徐文焰)
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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