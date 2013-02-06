《美国政经焦点》:奥巴马提出短期预算调整方案,但共和党迅速回绝

**经济痛楚**

白宫与国会在今年伊始达成协议,避开了"财政悬崖",将大规模自动减支的生效时间延后两个月.共和党控制的众议院去年通过两项举措,寻求取代自动减支计划,并以削减医疗社保等民生类支出来保护国防支出.而民主党控制的参议院一直没有批准这些措施.

奥巴马在2月12日发表国情咨文演讲前陆续公布自己的施政方针,此次声明是其中最新的一份.

就在奥巴马推动这项避免自动减支的短期举措之前,美国国防支出大幅下滑,导致去年年末经济产出萎缩.白宫抨击共和党领导人以自动减支生效期逼近为筹码,逼迫政府削减在退休和医疗保健保险计划上的支出.