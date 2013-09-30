版本:
中国
债券 | 2013年 10月 1日 星期二 01:44 BJT

标题新闻：美国总统奥巴马称他不会因政府关门迫在眉睫而作出让步，他将在周一稍晚会晤国会领袖

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐