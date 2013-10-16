奥巴马称相信财政僵局会解决

路透华盛顿10月15日 - 美国正为避免本周债务违约进行努力，美国总统奥巴马称他认为财政僵局会解决，意在给公众吃定心丸

奥巴马在接受纽约WABC电视台采访时称，参议院朝着达成两党协议的方面迈进，令他相信此事正在取得进展。

“我的预期是事情肯定会解决，但我们没有太多时间，”他说。

奥巴马还称，他一直警告议员们“别摆谱，别太在意面子，别担心政治”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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