《美国政经分析》奥巴马的减支策略侧重于后发制人

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
共和党不肯接受奥巴马在短期和长期协议中均纳入税收举措的主张,民主党也不愿接受许多共和党人单靠减支就能解决预算预赤字问题的观点.
所以谈判僵局演变成一场比拼耐心的游戏,双方都在等候对方先让步,而且似乎都认为这意味着减支已经不可避免.
自从2012年末上一次财政危机以来,奥巴马与国会共和党高层再无实质性接触.
"逼近并逾越最后期限,有时会增加两党达成协议的压力,"一名民主党策略人士称.
"过了最后期限依然有时间,我认为两党也都非常清楚这一点."
奥巴马暗示希望能在3月1日前达成协议.
但现实是自动减支计划很可能会生效--至少生效几个礼拜,直到双方开始严肃认真的展开磋商.(完) (编译 王翔琼/兰秀娟/程琳; 审校 王洋/许娜/蔡美珍/丁琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。