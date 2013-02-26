《美国政经分析》奥巴马的减支策略侧重于后发制人

共和党不肯接受奥巴马在短期和长期协议中均纳入税收举措的主张,民主党也不愿接受许多共和党人单靠减支就能解决预算预赤字问题的观点.

所以谈判僵局演变成一场比拼耐心的游戏,双方都在等候对方先让步,而且似乎都认为这意味着减支已经不可避免.

自从2012年末上一次财政危机以来,奥巴马与国会共和党高层再无实质性接触.

"逼近并逾越最后期限,有时会增加两党达成协议的压力,"一名民主党策略人士称.

"过了最后期限依然有时间,我认为两党也都非常清楚这一点."

奥巴马暗示希望能在3月1日前达成协议.