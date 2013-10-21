经合组织批评美国未能实际解决债务危机

路透巴拿马城10月21日 - 经济合作与发展组织(OECD)秘书长18日称，扭转美国债务违约风险的协议并未真正解决美国的债务问题。

美国共和党与民主党之间就奥巴马医改拨款问题争持不下而形成政治僵局，全球市场因此在上半个月一直提心吊胆。

周三(16日)，两党在最后一刻达成协议，潜在的债务违约危机解除，但政府资金仅能维持到2014年1月15日，债务上限则被延至2月7日，因此美国有可能在明年年初再度面临更加艰难的预算之争。

经合组织经秘书长Jose Angel Gurria在巴拿马城告诉记者：“由于并未出台实际的解决方案……亦无影响深远的决策，我们即将经历异常艰难的12月、1月和2月。”

巴拿马财政部长Frank de Lima赞同Gurria的观点，认为美国国会只不过暂时“把罐子往前踢远了一点”。

编译：王琛 发稿：王燕焜

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