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亚洲 | 2013年 10月 8日 星期二 05:43 BJT

标题新闻：共和党参议员Portman提出减支和税制改革计划，作为重开政府和上调举债上限的条件

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 利棣儿；审校)
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