美国政府周四将结束“关张”

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透华盛顿10月16日 - 奥巴马签署财政法案结束政府停摆并提高债务上限后，白宫迅速采取行动，要求联邦雇员周四返回工作岗位，迄今联邦政府已部分“关张”16天。
奥巴马白宫预算办公室主任伯维尔（Sylvia Mathews Burwell）向联邦雇员发出指令，要求联邦雇员在紧接着的工作日即周四返回工作岗位。
她说：“之前因拨款未到位而休假的人，现在可以重返岗位了。恢复办公应该准时、有序。”
她表示，未来数日白宫将与各部门、各机构密切合作，确保政府平顺恢复全面运作。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。