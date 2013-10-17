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时事要闻 | 2013年 10月 17日 星期四 14:02 BJT

美国政府周四将结束“关张”

路透华盛顿10月16日 - 奥巴马签署财政法案结束政府停摆并提高债务上限后，白宫迅速采取行动，要求联邦雇员周四返回工作岗位，迄今联邦政府已部分“关张”16天。

奥巴马白宫预算办公室主任伯维尔（Sylvia Mathews Burwell）向联邦雇员发出指令，要求联邦雇员在紧接着的工作日即周四返回工作岗位。

她说：“之前因拨款未到位而休假的人，现在可以重返岗位了。恢复办公应该准时、有序。”

她表示，未来数日白宫将与各部门、各机构密切合作，确保政府平顺恢复全面运作。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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