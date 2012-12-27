《美国政经焦点》国会静候奥巴马回府,为避开财政悬崖做最后努力

在共和党掌控的众议院,任何对所有人增税的法案要想获得通过,都需要两党的支持.

如果法案包括提高最富裕人群的税率,则需要所有191名民主党议员加上至少26名共和党议员投票赞成,才能赢得多数支持.

共和党众议员中有34人或者即将退休,或者在11月大选中落败因而无需再担心政治影响.他们其中有些人或将投下赞成票.

另一个选择是,国会静待所有人的所得税税率按照原定计划被调升.然后,议员们在1月的第一周快速达成协议,下调除最富裕阶层外所有人群的税率.

他们还可以通过议案,推迟总计1,090亿美元的自动减支措施.大部分议员希望避免这些措施生效.

一旦表针越过12月31日午夜,面向所有人的增税措施就自动生效,无需国会议员投票;议员们只需要投票下调税率,让大多数美国人的税率恢复到2012年水准.

根据Gallup调查,美国民众对于奥巴马和国会领袖将在1月1日前达成预算协议的乐观态度在近几天减弱.

50%的受访者相信能达成协议,较前一周下降7个百分点,48%的受访者持怀疑态度.此次调查是在上周谈判陷入僵局后进行的.(完)