美国政经: 削减支出料将在3月自动生效--众议院预算委员会主席

路透华盛顿1月27日 - 美国众议院预算委员会主席、共和党人莱恩(Paul Ryan)周日称,今年初推后的自动减支将如期在3月生效,但"没有人"谈到允许美国政府停摆.

根据避免"财政悬崖"的协议,自动削减支出被推后两个月.

"我想这还是要发生,"莱恩在美国全国广播公司(NBC)节目中称."...因为民主党反对我们以其他方式替换这些减支的努力,而他们也没有提出替换措施."

一些共和党人要求推迟国防减支计划,提高联邦政府其他方面减支幅度.五角大楼周五称,开始将46,000名临时和固定期限雇员大部分裁减,减少对船只和飞机的维护,以在3月1日近500亿美元减支生效前放缓支出.

政府临时融资举措将在3月27日到期.若国会届时没有授权新的支出款项,政府机构和项目将开始停摆.这样的话,军事活动可能减少,联邦雇员将被裁减.

莱恩淡化可能与民主党在临时支出举措方面的争执.

"没人谈论让政府停摆,"莱恩称.

莱恩也暗示,"财政悬崖"协议已经包括提高对美国最富有阶层的税率,无意与民主党就进一步增税再辩论.

"我们在'财政悬崖'谈判中已经作出这项让步,"他称."总统得到了额外收入.这件事到此结束."