美国政经: 削减支出料将在3月自动生效--众议院预算委员会主席

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透华盛顿1月27日 - 美国众议院预算委员会主席、共和党人莱恩(Paul Ryan)周日称,今年初推后的自动减支将如期在3月生效,但"没有人"谈到允许美国政府停摆.
根据避免"财政悬崖"的协议,自动削减支出被推后两个月.
"我想这还是要发生,"莱恩在美国全国广播公司(NBC)节目中称."...因为民主党反对我们以其他方式替换这些减支的努力,而他们也没有提出替换措施."
一些共和党人要求推迟国防减支计划,提高联邦政府其他方面减支幅度.五角大楼周五称,开始将46,000名临时和固定期限雇员大部分裁减,减少对船只和飞机的维护,以在3月1日近500亿美元减支生效前放缓支出.
政府临时融资举措将在3月27日到期.若国会届时没有授权新的支出款项,政府机构和项目将开始停摆.这样的话,军事活动可能减少,联邦雇员将被裁减.
莱恩淡化可能与民主党在临时支出举措方面的争执.
"没人谈论让政府停摆,"莱恩称.
莱恩也暗示,"财政悬崖"协议已经包括提高对美国最富有阶层的税率,无意与民主党就进一步增税再辩论.
"我们在'财政悬崖'谈判中已经作出这项让步,"他称."总统得到了额外收入.这件事到此结束."
他称若民主党坚持提高税收,将使国会完成"适当税务改革"的可能性下降.(完) (编译 王丽鑫; 审校 张荻)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）