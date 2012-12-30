标题新闻: 标准普尔预计,财政悬崖谈判不会影响美国联邦政府的主权信用评级

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。
路透2月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，置富产业信托 与敲定一笔五年期12亿港元（1.546亿美元）俱乐部贷款，这是半年内进 行的第二笔此类交易。 三井住友银行为牵头行兼簿记行及额度代理行，承诺贷款6亿港元， 主办行创兴银行和南洋商业银行各承贷3亿港元。 本次到期一次性偿还贷款的最高综合收益为110个基点，利率为香港 银行同业拆息(Hibor)加码98个基点，前端费用为60个基点。 本次贷款的借款方为FRT Finance (HK) Ltd，其香港上市母公司置富 产业信托为担保方。贷款资金将用作10.663亿港元五年期贷款的再融资。 (完) (翻译 张荻； 审校 张涛)