美国政经: 众议院共和党人寻求避免政府在临时支出法案到期后停摆

路透华盛顿2月27日 - 美国众议院共和党人打算在下周,将一项能够避免另一场预算政治恶斗的计划付诸表决.美国目前的临时支出法案在3月底到期后,政府很有可能会停摆.

众议院共和党议员称,其核心小组在周三会议上表示强烈支持采取临时举措,以使联邦机构和项目能在9月30日止财年结束前持续获得资金支应.

这无法阻止850亿美元自动减支举措在周五启动,但可以让政府在3月27日临时支出法案到期后还能继续运作.由于国会尚未通过立法来为整个财年编列支出,政府目前继续采用临时融资举措.

9月30日之后的情况,则将视国会预算立法的进展而定.

提议该计划的众议院拨款委员会主席Hal Rogers称,"这得到广泛有力的支持."他并称,没有共和党议员表示反对,而他"坚信"该计划下周将在众议院过关.

如果此计划在共和党掌控的众议院顺利过关,接下来则需获得民主党掌控的参议院和总统奥巴马的批准.

Rogers并称,他认为不会遭遇民主党的反对.一位参院民主党助理表示,虽然有部分领袖可能坚决要求将计划内容做一些修改,但相关讨论仍在继续.(完) (编译 戴素萍; 审校 许娜/高琦)