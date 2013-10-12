奥巴马与共和党为化解财政僵局进行艰难磋商

路透华盛顿10月11日（记者 Richard Cowan/Thomas Ferraro） - 美国总统奥巴马与国会共和党领袖周五朝达成化解财政僵局的方案艰难前行，双方在敲定短期提高债务上限的期限和条款以及重开联邦政府事宜上争执不下。

奥巴马在白宫会见参议院共和党人，还与众议院议长贝纳通了电话，而关于寻找办法让联邦工作人员重回工作岗位、延长政府借贷权限以度过10月17日大限的谈判也变得日渐激烈。

各方对谈判细节守口如瓶，外界很难衡量进展程度。

不过，双方谈及避免财政危机的可能性时都带着全新的乐观态度，而且国会议员还可能在周末加班加点，力争实现下周初达成协议的目标。

共和党提议将债务上限提高六周，而且还希望白宫承诺进行广泛减赤谈判，而奥巴马则希望共和党同意更长时间地提高债务上限。

“双方都认为需要继续谈判，”白宫发言人卡尼在奥巴马同贝纳磋商后对记者说。“至少看起来是有取得一些进展的可能性。”

众议院共和党人周六上午将在国会召开会议，商讨他们向白宫作出提议之后的选择。

“好事是谈判在继续，”众议院多数党领袖、弗吉尼亚州议员坎托（Eric Cantor）说。

但卡尼称，共和党人提出的短期提高债务上限，无法为经济提供足够的确定性，会令国家在年底假期季节重新面临违约风险。

“将债务上限仅提高六周，还捆绑预算谈判，会令我们在六周后感恩节即将到来以及节假日前的重要购物季重新陷入当前的境地，”卡尼说。

犹他州共和党参议员哈齐（Orrin Hatch）称，在周五与参议院共和党人召开的会议上，奥巴马表示担心延长债务上限时间太短，还谈及任何长期减赤计划都应包括新增财政收入。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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