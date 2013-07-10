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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 08:43 BJT

美国财政：6月录得1,150亿美元预算盈余--CBO

路透华盛顿7月9日 - 美国国会预算办公室(CBO)周二公布，6月预算盈余为1,150亿美元，因对个人和企业所得税的征收强劲增长，协助将九个月的预算赤字削减了43%。

CBO表示，本财年前三季度预算赤字大幅降至5,120亿美元，远低于上年同期的赤字9,040亿美元。

6月出现预算盈余亦受益于美国财政部获得房利美 支付的590亿美元，以及医疗保险(Medicare)和医疗补助(Medicaid)花费、战争相关支出和净利息成本下降。

上年同期，财政部公布6月预算赤字为600亿美元，2012财年赤字为1.09兆(万亿)美元。

CBO预计截至9月30日止的2013财年赤字将为6,460亿美元。

美国财政部料将于周四公布官方月度预算数据。(完)

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