《美国政经焦点》对叙利亚发动军事打击将使秋季预算之争降温

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
1995和1996年共和党因政府关门在政治上受创，贝纳担心共和党人会再因摊牌而遭受指责，并因此拖累2014年国会选举。
待下周议员回到华盛顿时，他们就只剩九个立法日来批准支出措施，避免政府关门。贝纳正考虑通过一项60-90天的短期支出法案。
如果他能够通过这份法案，免去政府关门之灾，债务上限就会成为秋季预算大战中的焦点。美国财政部长杰克卢周一表示，如果不上调债务上限，政府到10月中旬将濒临资金枯竭之境。
“两党将在10月进行交锋，”智库Bipartisan Policy Center的Steve Bell表示。他曾经担任参议院预算委员会高级助手。
Bell称，如果对叙利亚冲突的干预持续到10月，将增加奥巴马的优势，因对军事冲突的倾向会暂时提升总统的支持率，美国民众会团结起来。
“这可能会给总统在以后的谈判中带来一点点优势，但取决于参与程度和持续时间长短，”Bell表示。(完) (编译/审校 隋芬/王翔琼/梁睿雪/石冠兰/李春喜)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。