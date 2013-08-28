《美国政经焦点》对叙利亚发动军事打击将使秋季预算之争降温

1995和1996年共和党因政府关门在政治上受创，贝纳担心共和党人会再因摊牌而遭受指责，并因此拖累2014年国会选举。

待下周议员回到华盛顿时，他们就只剩九个立法日来批准支出措施，避免政府关门。贝纳正考虑通过一项60-90天的短期支出法案。

如果他能够通过这份法案，免去政府关门之灾，债务上限就会成为秋季预算大战中的焦点。美国财政部长杰克卢周一表示，如果不上调债务上限，政府到10月中旬将濒临资金枯竭之境。

“两党将在10月进行交锋，”智库Bipartisan Policy Center的Steve Bell表示。他曾经担任参议院预算委员会高级助手。

Bell称，如果对叙利亚冲突的干预持续到10月，将增加奥巴马的优势，因对军事冲突的倾向会暂时提升总统的支持率，美国民众会团结起来。

“这可能会给总统在以后的谈判中带来一点点优势，但取决于参与程度和持续时间长短，”Bell表示。(完) (编译/审校 隋芬/王翔琼/梁睿雪/石冠兰/李春喜)