美国政经: 众议院议长提出可上调高收入人群所得税最高税率至39.6%--消息

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透华盛顿12月16日 - 一位熟知谈判进展的消息人士称,美国众议院议长贝纳向总统奥巴马提交的最新"财政悬崖"提案中,建议将年收入超过100万美元的富裕人群缴纳的最高所得税税率从36%上调至39.6%.
该匿名消息人士强调,提高所得税税率将作为"大幅改革应得权益计划(entitlement program)及削减支出"的交换条件.应得权益计划包括针对老年人及贫困人群的医疗保健项目Medicare和Medicaid以及社会保障退休金.
根据另一位消息人士,白宫尚未接受贝纳的提议.基于当前法律,如果国会不延长目前36%的税率,最高税率将从1月1日起提高至39.6%.(完)
(编译: 王兴亚; 审校 张荻)
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。