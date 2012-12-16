美国政经: 众议院议长提出可上调高收入人群所得税最高税率至39.6%--消息

路透华盛顿12月16日 - 一位熟知谈判进展的消息人士称,美国众议院议长贝纳向总统奥巴马提交的最新"财政悬崖"提案中,建议将年收入超过100万美元的富裕人群缴纳的最高所得税税率从36%上调至39.6%.

该匿名消息人士强调,提高所得税税率将作为"大幅改革应得权益计划(entitlement program)及削减支出"的交换条件.应得权益计划包括针对老年人及贫困人群的医疗保健项目Medicare和Medicaid以及社会保障退休金.

根据另一位消息人士,白宫尚未接受贝纳的提议.基于当前法律,如果国会不延长目前36%的税率,最高税率将从1月1日起提高至39.6%.(完)