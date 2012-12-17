《美国政经分析》财政悬崖协商出现转机,众议院议长贝纳接受增税思路

* 贝纳接受增税之后,谈判将转向具体细节

* 奥巴马党内坚决反对削减医疗福利

* 共和党人将提高债务上限作为要求削减其他费用的筹码

* 贝纳提议将最高税率恢复至39.6%

路透华盛顿12月16日 - 美国众议院议长贝纳同意对美国富人提高税率,这为两党在年底前达成一致并解决财政悬崖问题扫清了来自共和党的一个主要障碍.

眼下将看奥巴马总统做出什么让步作为回报.在如此接近年末之时,这类主要问题仍然没有头绪,说明双方不会很快就支出和税率问题达成协议.

一位了解贝纳和奥巴马谈判的消息人士确认,贝纳建议对年净收入在100万美元以下者延长低税率,意味着收入超过该水平的人将被增税.

根据目前的法律,36%的最高税率将在明年1月1日终止,并将自动变为39.6%.根据贝纳的建议,对年净收入在100万美元以上者将如期提高税率,这将使税率恢复至克林顿政府时期的水平.

目前白宫还未接受贝纳的提议,消息人士不能确认双方周日是否进行了进一步磋商.

目前距离财政悬崖的最后期限只有两周多一点,难以有时间起草一份能同时满足民主和共和两党要求的协议.财政悬崖是指一系列增税与减支措施自动启动,涉及金额约6,000亿美元.

在共和党上周五提出上述提议之前,贝纳一直坚持要求延续布什政府时期的所有低税率,并拒绝接受奥巴马提出的对年收入在25万美元以上者增税的要求.而商界高层要求共和党接受这个方案的呼声也越来越高.

部分议员和国会助手曾经预测,一旦真正的谈判开始,共和党人可能试图将25万美元的门槛提高至50万或100万.他们也揣测过,如果共和党被迫接受对高收入群体增税的要求,他们可能会寻求降低增幅,比如将税率增至37%左右.

虽然白宫尚未接受贝纳的妥协提议,但这料将推动财政谈判走出长久以来的意识分歧僵局,从而向前迈进.

"贝纳现在已经同意了增税的构想.因此我们目前要讨论的就只有具体的细节问题了.我认为这是很大的一个进展."Potomac研究集团的政治分析师Greg Valliere说道.

他表示,包含增税和减支目标的框架协议有望在新的一年里达成.

"贝纳提出可以对收入在100万美元以上的人群上调税率,这从根本上改变了财政谈判的格局."政治风险分析机构Eurasia Group的美国政策分析师Sean West也补充道.

Sean在给客户报告中指出,这一讯号明显的反映出,贝纳最终认为达成协议避免财政悬崖仍然是可行的.

"政治包袱现在又传回到总统手中,奥巴马一定乐于推动民主党向前走,以达成一个能让贝纳最终同意的协议.我们不认为总统会提出过度的要求:奥巴马将会同贝纳合作来达成协议."

除了对富有者提高税率的问题外,还有一些很关键的议题需要解决,比如共和党要求削减社会保障项目的成本.

对于最终达成的任何协议而言,围绕Medicare与Medicaid医疗保障项目的变动都会是至关重要的内容.协议的内容中还必须包括在明年2月末以前提高联邦债务上限.

**削减社保体系的开支**

贝纳同意增税的条件是,要求奥巴马同意削减社保项目的开支,这些通常被称作福利计划.

许多共和党议员希望将参与Medicare的年龄资格从65岁上调到67岁.他们还希望将Medicare同参与者的收入水平挂钩,这意味着富裕的退休人员需要支付更多钱才能享受医疗保健服务.

目前Medicare的确有一些试验举措,比如对于那些收入在8.5万美元以上的个人或收入在17万美元以上的夫妇,医生出诊和开方都要收取更高的费用.不过整个人口阶层中,只有5%的参保人群支付更高的费用.

迄今为止,奥巴马仅提出削减4,000亿美元福利开支的十年期计划,大都是通过旨在控制医疗保健开支的一些小调整举措来实现,而非从根本上对社保制度做出改变,比如上调参与年龄资格等.

就在贝纳面对党内反对加税的声音之际,奥巴马也在削减医疗保险、医疗补助和社会保障方面遭遇民主党人士的反对,他们曾在大选运动中誓言将保护这些项目.

国会民主党中的主要力量集团已公开表示,不会接受财政悬崖相关协议中对医疗保障有大幅削减.美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)和马里兰州代表Chris Van Hollen是众议院中民主党重量级人物,近日他们强烈反对将享受老年医保的年龄上调至67岁.

如果共和党在削减福利计划以换取对富人增税方面不能取得成功的话,他们会坚持使用提高债务限额作为改革社会保障和医疗保险的筹码.

美国财政部年底料将达到16.4万亿(兆)美元的法定债务上限,2月中左右会用尽剩余的借贷能力,陷入违约的风险.

路易斯安那州共和党代表John Fleming表示,如果使医保和社保可持续的协议存在需要,他将支持提高债务限额,

未来一周这方面活动的步伐将加快.

众议院共和党人被告知下周可能要准备召开周末会议,圣诞长周末的旅行计划可能受到干扰.