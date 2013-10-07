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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 21:10 BJT

美国政经：总统不会在债务违约威胁情况下同国会协商--白宫官员

路透华盛顿10月7日 - 美国国家经济委员会主任斯珀林周一表示，总统奥巴马不会在面临债务违约威胁的情况下同国会协商，并重申该由国会上调举债上限。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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