《美国经济分析》数据及财报表现良好,企业领袖疑似夸大财政悬崖恐惧

记者 Steven C. Johnson;编译 蔡美珍/兰秀娟/梁睿雪

路透纽约2月7日 - Jon Najarian绝不是胆小鬼.不论是大学时期踢足球或是之后在美国股票及选择权市场摸爬滚打的30年期间,他都勇于出击.因此他不会轻易被吓倒.

但去年底当国会看似一心要将美国经济推落"财政悬崖"的模样时,Najarian终于感到害怕了.

"31年来头一次,我在年底时完全撤出市场,"这位线上券商TradeMonster.com的创办人说."我当时觉得民主党和共和党不惜搞砸一切."

有这样想法的不只他一个.许多投资人担心,国会将放手让脆弱的美国经济遭到6,000亿美元的增税减支措施打击,只是为了坚持自己的政治立场.这些投资人涌入货币市场基金避险,以防股市可能大跌.

一些美国大企业的领袖也警告,赋税政策摇摆不定,会打击聘雇活动、企业投资及消费者支出.

接着,这种种忧虑突然全都一扫而空.国会在元旦当天达成协议,阻止了多数可能实施的增税措施.股市冲上五年高位.企业和消费者信心回升.

下个月预估生效的全面性减支措施,仍有可能拖累美国经济.但促使企业执行长警告大难临头的众多疑虑,并没有成真.

"财政悬崖"危机不但获得化解,另一个威胁--政府举债上限--也得以延后好几个月.就连可能导致政府机关暂停运作的政党僵局,威胁性也已降低.

这不禁令人怀疑,为什么这么多领袖级人物错估了"财政悬崖"威胁,特别是之后的经济数据及企业财报显示,企业执行长可能是渲染了相关疑虑,藉此向政界施压,或是利用财政悬崖,在财报季即将到来之际,作为表现欠佳的藉口.

**企业执行长疾呼避免财政悬崖**

企业执行长大声疾呼,敦促国会议员避开"财政悬崖",他们示警不确定性已压抑需求,还会让他们减少投资.富国银行(Wells Fargo)、F5 Networks 、安泰(Aetna) 和3M 等企业的高管均表达了这些疑虑.

但近几个月的经济数据和一些企业的举止表明,这样的疑虑可能有些过头.

杜邦(DuPont)表示,涂料和太阳能面板的需求疲弱,侵蚀第四季利润.执行长Ellen Kullman称,美国预算赤字高,加上赋税和监管政策上的不确定性,阻碍了美国经济增长.

她在采访中称国会议员应拿定主意,也表示杜邦正在考虑今年延后支出计划.该公司1月22日公布的2012年第四季财报则超出华尔街的预期.

然而,经济数据却与上述预警背道而驰.美国2012年最后三个月的耐久财订单数据好于预期,消费者继续支出.

与此同时,汤森路透数据显示,美洲并购活动第四季大幅攀升,已宣布交易的总规模约为4,270亿美元,远高于上年同期的约2,720亿美元,表明企业又有信心开始支出.

美国财政悬崖也许促使企业谨慎行事,但并未完全阻止它们支出.

美银美林在给客户的报告中称,去年10月企业对资本支出的预估来到谷底,此后开始上升.到了1月,上调资本支出预估的企业与下调的公司数量之比为4:1,为逾一年来最高.

避免财政悬崖的协议一达成,资金就开始涌向共同基金和上市交易基金.根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据,在1月前四个整周,投资者向股票基金投入342亿美元.

匹兹堡Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest称,针对财政悬崖的最悲观预警里面,有一部分可能是为了降低人们的预期.

"企业执行长有责任对某个时间段的预期设定合理范围.听任分析师持有过于乐观的看法,在短期内对股东并非好事,"她说."因此我认为这些负面评论确实导致预期被修正."

德州仪器(Texas Instruments Inc) 财务长Kevin March认为"财政悬崖"是导致客户不愿下大订单的原因之一.德仪第四季营收较上年同期减少13%.

尽管第四季业绩打败了预期,但德仪仍预警2013年头三个月需求存在不确定性.

与此同时,美国半导体产业协会(SIA)指出,12月美国晶片(芯片)销量较上年同期增加13.4%,较前季增加12%.但SIA也表示,政策面不确定性对"短期市场前景构成风险".

汤森路透数据显示,53%的标普500成分股已公布第四季获利,其中69%胜过利润预期.这是过去四个季度以来的最高比例,也高于1994年来的均值.

**市场犹如惊弓之鸟**

企业领袖的警语和暗淡看法,加上财经和主流媒体全天候报导"财政悬崖",显然让12月的市场充斥恐慌,2012年大致强劲的股市,以低调收官.

政界人士也未能鼓舞士气.民主党与共和党的角力让人想起2011年的不堪回忆,当时国会议员放言听任美国违约,迫使白宫在支出上让步;同时也让人回想国会在2008年调高银行应急资本的投票未过关,引发股市一波恐慌性卖盘.

杜克大学Fuqua商学院行为经济学教授、怪诞行为学(Predictably Irrational)一书的作者Dan Ariely表示,实际上,2008年雷曼兄弟倒闭及全球金融体系失灵导致市场命悬一线的经历,让投资者轻易就将每一种新的风险当成切实存在的威胁.

他说,"我觉得在金融业,每个人都被教导要学会害怕."

不过当然,不是每个执行长都认为天要塌下来.健康保险业者安泰的财务长Joe Zubretsky在12月就曾表示,"我们基本上都假设悬崖问题会解决."

最终结果也是如此.上周公布的就业报告显示,11月和12月新增就业岗位比最初计算时多出12.7万个.12月零售销售增长0.5%,不过有些人担心1月开始生效的薪资税会影响未来几个月的支出.

企业业绩仍然面临压力,但2013年开局股市就录得八年来最长的连涨时间.标普500指数和道琼工业指数双双触及五年高位,距离纪录高位只差几个百分点.

"我们是不是太悲观了?当然是,"Najarian说."但我觉得错得挺好的."(完) (译文审校 李爽/沈以文)