美金融业敦促政府避免“财政悬崖”

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透华盛顿10月18日电---美国金融业高层周四敦促奥巴马政府和国会采取措施，阻止自动紧缩财政措施年底启动，但未就替代措施提出新的建议。
美国金融服务论坛（Financial Services Forum）成员致信总统奥巴马和国会议员。信函内容周四公布，信中称：“若不采取应对措施，将产生严重後果。”
这封信由15名美国及全球重量级金融服务企业的高管联名签署，其中包括美国银行、摩根大通和高盛等。
如果美国政府和国会不能加以阻止，则规模达1.2万亿美元的全面减支计划将在明年1月2日起实施，而小布什时期起实施的减税措施将於12月31日到期。
美国国会将年底设为达成广泛减赤方案的最後期限，但迄今尚未达成相关协议。随着年底临近，美联储主席伯南克等独立决策者警告称，如果无法避免所谓的“财政悬崖”，将导致本已复苏乏力的美国经济出现大幅萎缩。
11月6日总统大选在即，预计此前政府和国会将按兵不动，这令商界感到不安。
上月，一些美国大型企业执行长亦呼吁国会加大力度，避免“财政悬崖”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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