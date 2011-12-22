惠誉警告称美国债负加重威胁其AAA评级

亚股升至18个月高位 美元回升
路透香港2月9日 - 亚洲股市周四升至逾18个月来最高水平，因投资者对中国这个世界第二大经济体越来越有信心；美元略上涨，因市场对欧洲政治不稳的担忧加剧。
路透纽约12月21日电---评级机构惠誉重申，美国联邦和政府债务负担不仅庞大且不断加重，与保持其AAA信用评级不相符，但表示在2013年前不会决定是否调降这一最高评级。
惠誉在声明中称："随着人口老龄化，美国需进行支出和税收改革，以应对医疗和社保支出增加的挑战，如果不进行这些改革将导致联邦债务增长。"
"尽管美国其他基本主权信用表现强劲，但联邦和总体政府债务负担庞大且在不断加重，与美国保住其‘AAA'评级不相符。"
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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