美国沿海人口遇特大洪灾风险将倍增

路透华盛顿3月14日电（记者 Deborah Zabarenko）---据周三发布的三份环境报告，对生活在美国从缅因州到墨西哥湾和西海岸的近500万居民来说，全球变暖引发的海平面上升，使他们遭遇“百年一遇”洪水的风险倍增。

这三份报告其中一份来自非盈利组织Climate Central，另两份发表在《环境研究快报》（Environmental Research Letters）上，详尽描绘了美国本土海岸线哪些地区所受环境威胁最大。

Climate Central的报告基於美国统计局（U.S. Census Bureau）2010年的人口数据，以及美国国家海洋和大气管理局（NOAA）最新高水位线分析。该报告研究结果可在以下网站查阅（surgingseas.org）。

生态学和进化生物学专家、Climate Central首席运营官施特劳斯（Ben Strauss）称，南佛罗里达在海平面上升及因此引发的风暴潮导致的洪灾面前，毫无抵抗力。

Climate Central报告援引一个初步的独立分析称，单在佛罗里达东南部，估计有300亿美元应税财产受到威胁。

施特劳斯称，在加州某些从未发生过严重洪灾的地方，未来10-20年都有可能遭遇此类灾难。

气候科学家称，美国本土地势较低的滨海地区的居民、商业和基础设施，都易受海平面上升影响。自1880年以来，世界海平面已上升20.3厘米。

这三份报告称，随着海平面上升，风暴潮的威力也会被扩大。

报告称，到2030年，风暴潮加上海平面上升，或将导致很多地方水位超过高水位线1.2米或更多，威胁到260万个美国家庭的490万居民。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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