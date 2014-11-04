嘉年华邮轮启动高速无线网络 海上畅享互联网

路透奥兰多11月3日（记者 Barbara Liston） - 全球最大的邮轮运营商嘉年华（Carnival Corp）周一宣布，正在为旗下邮轮装配一种混合技术无线网络，在海上为乘客提供更可靠和更快速的互联网接入服务。海洋是地球上接入互联网最困难的地方之一。

计划在101艘邮轮上推出这项Wi-Fi服务耗资1,000万美元，预计能为该公司带来更多收入，但嘉年华拒绝做进一步说明。

嘉年华称，该名为“WiFi@sea”的网络接入系统是邮轮行业的首创，利用卫星和邮轮航线沿途安装的陆基天线，能够在包括大洋深处的任何地方提供网络接入服务。

“除了天线和卫星，我们还开发了从一项技术到另一项技术进行平滑转换的能力，”嘉年华全球首席信息官（CIO）Ramon Millan接受采访时说。

根据该公司的新闻稿，联网软件将在港口的Wi-Fi天线、港口之间的路基远程天线和一连串先进卫星系统以及多个频段中作出最优连接选择。

Millan表示，过去几周已经在加勒比海航行的10艘油轮上装配了这套系统。

嘉年华表示，明年夏天运营阿拉斯加航线的邮轮将配备该系统，而到2016年，地中海、波罗的海、西欧、亚洲航线的邮轮上都将装配这一系统。

乘客需要支付的价格将取决于具体船型。

在应用上述新系统前，乘客们都经历过海上断网和难以上传视频和高质量图片的困扰。Millan表示，乘客益发希望通过社交网络和邮件实时分享自己的经历，新系统能够在这方面提供帮助。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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