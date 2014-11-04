嘉年华邮轮启动高速无线网络，海上畅享互联网

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥兰多11月3日（记者 Barbara Liston） - 全球最大的邮轮运营商嘉年华（Carnival Corp）周一宣布，正在为旗下邮轮装配一种混合技术无线网络，在海上为乘客提供更可靠和更快速的互联网接入服务。海洋是地球上接入互联网最困难的地方之一。
计划在101艘邮轮上推出这项Wi-Fi服务耗资1,000万美元，预计能为该公司带来更多收入，但嘉年华拒绝做进一步说明。
嘉年华称，该名为“WiFi@sea”的网络接入系统是邮轮行业的首创，利用卫星和邮轮航线沿途安装的陆基天线，能够在包括大洋深处的任何地方提供网络接入服务。
“除了天线和卫星，我们还开发了从一项技术到另一项技术进行平滑转换的能力，”嘉年华全球首席信息官（CIO）Ramon Millan接受采访时说。
根据该公司的新闻稿，联网软件将在港口的Wi-Fi天线、港口之间的路基远程天线，和一连串先进卫星系统以及多个频段中作出最优连接选择。
Millan表示，过去几周已经在加勒比海航行的10艘油轮上装配了这套系统。
嘉年华表示，明年夏天运营阿拉斯加航线的邮轮将配备该系统，而到2016年，地中海、波罗的海、西欧、亚洲航线的邮轮上都将装配这一系统。
乘客需要支付的价格将取决于具体船型。
在应用上述新系统前，乘客们都经历过海上断网和难以上传视频和高质量图片的困扰。Millan表示，乘客益发希望通过社交网络和邮件实时分享自己的经历，新系统能够在这方面提供帮助。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌(完)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
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