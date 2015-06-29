迪士尼称因安全考虑 主题公园内将禁用自拍杆

路透佛罗里达州奥兰多6月26日 （记者 Barbara Liston） - 迪士尼(DIS.N)周五称，将于下周开始在其全球的主题公园内禁用自拍杆。越来越多的旅游景点因安全考虑而限制自拍杆的使用。

迪士尼将于周二开始在奥兰多迪士尼世界以及加州迪士尼乐园中禁用自拍杆。香港和巴黎的迪士尼乐园将从周三开始禁用自拍杆。

“我们努力为出游的全家带来愉悦的体验，但不幸的是自拍杆对我们的客人和工作人员来说，已日益成为安全隐患，”迪士尼发言人Kim Prunty在声明中表示。

据Prunty称，迪士尼此前允许游客除在乘骑设施上外均可使用自拍杆。但违禁者迫使工作人员不得不将乘骑设施暂停较长时间，周三迪士尼乐园关闭一辆过山车，令其他客人非常失望。

全球许多大型博物馆都已经禁用自拍杆，包括史密森尼学会旗下的博物馆。凡尔赛宫和罗马斗兽场等知名旅游景点，以及科切拉和Lollapalooza音乐节等也已禁止了自拍杆。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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