迪士尼称因安全考虑，主题公园内将禁用自拍杆

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透佛罗里达州奥兰多6月26日 - 迪士尼 周五称，将于下周开始在其全球的主题公园内禁用自拍杆。越来越多的旅游景点因安全考虑而限制自拍杆的使用。
迪士尼将于周二开始在奥兰多迪士尼世界以及加州迪士尼乐园中禁用自拍杆。香港和巴黎的迪士尼乐园将从周三开始禁用自拍杆。
“我们努力为出游的全家带来愉悦的体验，但不幸的是自拍杆对我们的客人和工作人员来说，已日益成为安全隐患，”迪士尼发言人Kim Prunty在声明中表示。
据Prunty称，迪士尼此前允许游客除在乘骑设施上外均可使用自拍杆。但违禁者迫使工作人员不得不将乘骑设施暂停较长时间，周三迪士尼乐园关闭一辆过山车，令其他客人非常失望。
全球许多大型博物馆都已经禁用自拍杆，包括史密森尼学会旗下的博物馆。凡尔赛宫和罗马斗兽场等知名旅游景点，以及科切拉和Lollapalooza音乐节等也已禁止了自拍杆。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9