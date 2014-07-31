牙齿里的铅能暴露人的成长地--研究

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路透佛罗里达奥兰多7月30日(记者 Barbara Liston) - 根据佛罗里达大学一名研究人员的说法，人类牙齿中的铅能提供一个人在哪里成长的线索，能有助于刑事调查人员和与古尸打交道的考古人员的工作。

地质学家George Kamenov表示，由于全球范围内铅矿的分布不同，且年轻人的牙齿会吸收环境中的铅元素，因而可通过对人牙齿里铅的分析判断出此人在哪里长大。

他对该课题的研究将发表在8月份出版的《整体环境科学》(Science of the Total Environment)期刊上。

Kamenov表示：“如果你出生在欧洲，然后到了美国，是的，我可以判断出来。我出生在保加利亚，所以我有欧洲的……信号。”

Kamenov表示，他已经与执法人员在合作处理一些被搁置的旧案，铅分析可帮助调查人员缩小他们的侦查范围。

他说，除了协助警方判断尸体身份，铅分析还有助于考古学家确定人类遗骸所属的历史年代。

Kamenov称，牙齿还能反映出20世纪20年代至80年代使用含铅汽油的影响，这有助于缩小尸体所处的年龄范围。

他说，牙齿还可以透露出一个人的成长期是在哪里度过的，是在美国还是欧洲，或是南美、澳洲以及其他广阔的区域。

除了分析铅元素外，分析骨头中的氧也可以确定一个人过去十年在哪里度过。

他说，头发和指甲中的其他化学元素可提供一个人在过去几个月中所处的位置。（完）