美国流感高发 波士顿进入紧急状态

路透波士顿1月9日 - 由于波士顿流感病例较去年增长10倍，波士顿市长周三宣布该市进入公共卫生紧急状态。全美许多地区流感病例剧增。

美国卫生当局称，今年流感开始的时间比往年提前了一个月，而今年主要的流感病毒是H3N2，向来容易造成重症。

波士顿市长曼宁诺（Thomas Menino）称，波士顿今年报告的流感病例已比去年高出十倍，并称该市周六起将提供免费流感疫苗接种，防止疫情扩散。

他呼吁市民接种疫苗，称：“这个流感季节还没过去一半呢。”

专家指出，去年的流感疫情开始得非常晚，且疫情非常温和，而今年情况则要严重得多。

虽然每年的情况差别很大，但通常情况下流感季节始于12月，在1月或2月到达高峰期，到3月底或4月初消退。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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