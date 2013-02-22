美国当前流感季疫苗有效率仅56%

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透芝加哥2月21日（记者 Julie Steenhuysen） - 美国政府对当前流感季疫苗的分析发现，流感疫苗的有效率仅56%，对老年人的保护效果差。
美国疾病控制和预防中心称，此项发现表明应采取更有效的武器防治流感。
美国疾控中心负责人费和平（Thomas Frieden）周四声明中称：“我们需要更好的流感疫苗，需要效果更好、效果持续时间更长的疫苗。”
分析发现，流感疫苗在预防B型流感方面更有效，保护率达67%；对预防A型流感（H3N2）则效果较差，保护率仅47%。
疫苗对老年人的保护率较低，这或许是由于老年人免疫系统对疫苗的免疫反应较弱。
但费和平说：“虽然疫苗效果远非完美，但目前为止还是我们防治流感的最佳工具。”
他称，美国卫生部以及各制药公司正致力于开发更好的疫苗，譬如利用基因工程开发更有效的流感疫苗，希望最终能开发出能防治所有流感病毒的全能流感疫苗。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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