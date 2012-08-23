默克尔蝉联《福布斯》权威女性榜首

路透纽约8月22日电（记者 Lily Kuo）---《福布斯》杂志的年度百名权威女性榜单揭晓，德国总理默克尔连续两年荣膺榜首。

榜单前三甲的与去年一样，美国国务卿希拉里仍排在第二，紧随其後的依然是巴西总统罗塞夫。

该榜单根据影响力、控制或赚取金钱的数额及媒体曝光率等标准进行排名，上榜女性主要涉及政策制定、 娱乐、科技、非营利组织等领域。

《福布斯女性》（ForbesWoman）总裁兼出版人莫伊拉·福布斯(Moira Forbes)表示：“这些权威女性以与众不同的方式在各自不同的领域发挥影响力，她们对全球社区带来了不同凡响的影响。”

该杂志指出，默克尔保护欧盟的决心及对欧元区债务危机的影响力，是她蝉联榜首的原因；希拉里上榜理由是，她应对各种危机得当有方，比如维基解密披露大量外交密电等事件；罗塞夫上榜是因她领导着全球第八大经济体，而且在巴西拥有很高的支持率。

《福布斯》称。该榜单的100名上榜女性来自28个国家，平均年龄55岁，她们在Twitter上的关注人数总计达9,000万。

在榜单中排名第四和第五的分别是梅林达·盖茨（Melinda Gates）和吉尔·爱博松（Jill Abramson），前者是比尔及梅林达·盖茨基金会联席主席及微软(MSFT.O)创始人盖茨的妻子，後者是《纽约时报》(NYT.N)的执行主编。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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