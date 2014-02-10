奥朗德本周开始孤独的访美之旅

路透华盛顿2月10日(记者 Steve Holland) -美国白宫官员并未被法国总统奥朗德的个人生活变故所困，正在为其对美国的国事访问作好准备。奥朗德此行旨在显示法美两国在全球主要问题上均有密切合作。

现年59岁的奥朗德周一独自抵达美国，开始对美国进行为期两天的访问。奥朗德不久前宣布与女友瓦莱丽·特里耶韦莱分手，有传言称奥朗德与一名年轻女演员有染。

这是美国总统奥巴马及夫人米歇尔自2011年10月韩国总统访美以来，首次主持国事访问接待活动。

奥朗德与瓦莱丽·特里耶韦莱的分手在白宫引发了一些焦虑，因白宫在宣布此次访问的官方声明中提到了两人的名字。

但恰如镇定的奥巴马政府，美国官员很快作出调整，准备在周二夜间的国宴上款待形单影只的奥朗德。

那些寻求以往经验的的官员只需回顾2007年即可，当时美国时任总统小布什做东款待法国时任总统萨科齐。萨科齐当时也刚刚与妻子塞西莉亚离婚。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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