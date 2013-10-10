专访：亚洲最大共同基金称预计美国不会违约

路透东京10月10日 - 亚洲第一大共同基金的管理者--国际投信投资顾问公司旗舰债券基金的首席投资经理表示，该公司规模140亿美元的旗舰债券基金并未抛售美国公债，因为预计美国政府不会对其主权债务违约。

该债券基金名为“全球主权开放基金”(Global Sovereign Open fund)，其首席基金经理Masataka Horii表示，即便是在美国发生技术性违约的情况下，金融动荡也不太可能发生。

“我们的主要推断是美国不会发生违约。我们没有调整仓位来消化违约因素，”Horii在路透专访中表示。

Horii表示，国际投信投资顾问公司将密切留意市况，并在如果美国果真债务违约导致美元大跌的情况下采取适当行动。

这支主动型管理债券基金投资于信用等级在A级以上的主权债和机构债，逾11年来一直是日本最大的共同基金。该基金也是全球最大的债券基金之一。

美国政府自10月1日以来部分关闭，因民主党和共和党人士未能就预算和支出措施达成协议。美国也正面临要在10月17日最后期限前上调举债上限，以避出现债务违约。(完)

(编译 隋芬/王翔琼；审校 田建华)

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