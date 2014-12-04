美国基金经理卷土重来吸纳消费类股 油价下跌成利好

企业季报提振美股纳斯达克指数首次升穿6,000点 关注美国税改
路透纽约4月25日 - 美国股市纳斯达克指数周二触及纪录高位，道指和标普500指数逼近近期峰值，因企业季报强劲凸显美国公司的体质。
路透纽约12月3日 - 油价下滑走势正推动美国共同基金经理吸纳酒店、航空及零售类股。这些都是今年股市表现最差的消费类股。
背后的逻辑在于，随着过去六个月每加仑汽油价格下跌约0.95美元，消费者今年假日购物季将比去年更加敢于花钱。
“人们在心理上开始接受油价下跌的真实性，”White Oak精选成长基金(WOGSX.O)联合投资组合经理Robert Stimpson表示。
零售及其他消费类股今年稍早的表现不佳，导致很多基金经理一度削减头寸。据晨星(Morningstar)数据，大盘股基金9月底投资组合中消费类股平均占比为11.6%，而年初时平均为13.1%。
自此之后，消费类股跳涨7.8%，较标准普尔500指数.SPX的4.6%涨幅接近翻倍，说明基金经理正卷土重来。
Federated Investors(FII.N)的首席股市策略师Phil Orlando过去两个月就在持续增持消费类股，包括Alaska Air Group(ALK.N)。他表示，并不担心全美零售商联合会所报导的黑色星期五销售下滑11%。
他表示，“零售商本身的做法已经改变，”现在很多优惠活动在感恩节之前就已推出。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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