《分析》究竟是降价还是经济因素推动了美国汽油消费？专家莫衷一是

有些人觉得，如果经济保持繁荣增长，这个因素影响应该不大。整体上，美国经济自2014年1月以来增加了逾350万个工作岗位。美国统计局(U.S. Census Bureau)数据显示，其中七分之一将驾驶卡车或轿车上班，平均驾驶时间26分钟。

建筑行业的驾驶需求尤其强劲，因驾车出行的木工、电工和水管工人数增多。

“盖房子的人开卡车，”Verleger称。

不过，油价下跌也不全然有利。

在巴肯页岩油田所在地北达科他州，消费者驾驶里程自2010年以来大幅增长37%，因页岩钻探繁荣带动就业和重型卡车运输--而随着企业削减支出，这两项数字都在下降。全国来讲，消费者驾驶里程只增长了8%。

而经济复苏比其他地区更艰难的新泽西州，2010年以来就业增长3%，消费者驾驶里程相对持平。

“收入会产生影响，”罗格斯大学经济学教授Joseph Seneca称。“在新泽西州，整体经济活动不温不火，所以交通量增长不大也不奇怪。”(完) (编译/审校 刘秀红/王颖/汪红英/王丽鑫/郑茵/李婷仪/许娜)