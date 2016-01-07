美国能源：上周汽油库存大增归因于季节性因素，非预示市场恶化--EIA

不过，EIA旗下石油供应统计(Petroleum Supply Statistics)主管Robert Merriam称，这并不一定是市场下滑的迹象，但季节性异常程度要略高于往常--每年这个时候，能源供应商都会放慢把半成品燃料与乙醇混合以制作零售用汽油的生产过程。

大多数美国炼油商通常生产这种辛烷值较低、用于“混合”的所谓半成品汽油，然后再与乙醇等辛烷值较高的成份混合，以达到联邦生物燃料标准。

包括RBOB和CBOB在内的汽油在报告给EIA的库存中占了大多数。截至1月1日当周，所谓的“成品汽油”仅占总报告库存的12%。大多数混合型汽油并未涵盖在该数据内，因为EIA并没有这些汽油所运往的零售商和其它第三级用户的数据，因此很难弄清这些汽油是否已用于汽车加油，还是仍存放在地下油罐中。

因此，一旦混合加工的生产过程放缓，半成品汽油的可见库存便会大增，而成品汽油供应--通常是隐形的--则会以相同幅度下降。

目前还不清楚今年这种情况为何会发展如此之快，亦不清楚炼油商为何会加快这种趋势。