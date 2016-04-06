《KEMP专栏》尽管1月遭遇不利天气影响 但美国汽油需求仍然强劲

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 王丽鑫/张涛/李爽/陈宗琦/杜明霞

路透伦敦4月5日 - 部分市场人士周二将油价持续下跌归咎于美国1月汽油消费意外疲软。

据美国能源资料协会(EIA)，汽油消费1月同比下滑近0.6%。

最近的周度数据显示汽油需求同比劲增，与上述数据形成对比。

EIA的月度数据，被看空的交易商和分析师用于证明过去两个月原油和汽油价格涨势过于迅猛。

但仔细分析来看，1月数据并无意外之处，与当月每周消费数据是一致的。

中西部月初的洪涝灾害，及东海岸月末的暴风雪天气，可能抑制了消费。

据这项周度数据，汽油消费从2月中旬才开始上升，并在随后保持强劲态势。(tmsnrt.rs/1RBCJ3c)

自2月底以来，美国汽油消费一直处于季节性纪录高位。

EIA周一公布的月度数据没有明显改变这种状况，也未显示需要对其重新评估。

**数据可靠性**

与几乎所有政府统计数据一样，EIA公布的每项数据也都是一种估算，是根据对炼厂、交易商、油库运营商、混合商和管道公司的调查得出。

与其他任何估计数据一样，EIA的数据也会受到抽样变化和非抽样误差影响，但由于调查覆盖了几乎所有的相关企业，而且高度标准化，所以误差通常相当小。

月度调查基于略微更加全面的样本，因此应该更加准确，但这两项调查之间的差异很小。

抽样与非抽样误差导致周度调查杂音(noisiness)很多。(tmsnrt.rs/1RBCOnk)

四周均值消除了多数杂音，并使每周调查数据紧贴月度数据。(tmsnrt.rs/1RBCN2Q)

能源资料协会(EIA)一周石油状况报告显示，1月29日止的四周，汽油日均消费量为871.5万桶。

EIA月度估算数据显示，1月日均汽油消耗867万桶，与一周数据相差4.5万桶(0.5%)，差距不算大。

四周均值是对月度估算非常及时且准确的先行指标。月度估算数据会晚两个月公布。

四周均值与每月数据之间的差距总体来说很小。两项调查的平均差值不到0.5%。(tmsnrt.rs/1RBCS6H)

存在残差的部分原因是每个月不是恰好四周时间，因此每周和每月调查的截止日期并不完全一致。

EIA每周调查正确地认定，1月汽油消费疲软是不利的天气因素造成的。

更加近期的周度调查报告已显示，受天气较佳、燃料费用低廉、强劲的就业与薪资增长等因素推动，汽油的消费非常强劲。

根据之前每周与每月调查数据的表现，对过去两个月的汽油消费应该只能用非常强劲来形容。

**统计问题**

与其他统计数据运作的方式一样，EIA将调查重点放在可供衡量的项目，即便那与我们实际想了解的不尽然相同。

在这种情况下，我们会想了解开车族每个月实际的消费多寡。但美国注册汽车多达1.13亿辆，且各类型车辆总数达2.6亿辆，每月汽油实际消费量根本无从统计。

于是EIA就以下述方式来计算国内市场的汽油供应量--也就是国内产量加上进口量，然后减去出口量、再减去报告的库存变化。

EIA每周与每月会收集产量、进口与库存变化数据，以及每月出口数据，然后藉此预估产量供应总数。

实际上，产量供应衡量的是从报告系统中消失的汽油数量，作为替代消费量的数据。

在衡量其他指标上出现的统计误差，也会反映在预估产量供应的误差上。

由于统计机构只能获得月度数据，而非周度数据，因此出口数据也有很大问题，不过目前这种状况正在改变。

过去，出口数量的短期变化会导致产量供应估算出现误差。

国内外消费者需求构成的突然变化，是造成周度数据部分偏差的原因所在。

但是没有理由认为这导致目前误差超过通常水准，或者对国内汽油需求非常强劲产生怀疑。(完)