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货币新闻 | 2015年 9月 14日 星期一 12:28 BJT

标题新闻：美国普通汽油均价过去三周跌0.27美元至每加仑2.44美元--Lundberg调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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