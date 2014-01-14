奥巴马回应前防长盖茨对自己的批评

路透华盛顿1月13日 -美国前国防部长盖茨在新书中批评现任总统奥巴马，对后者是否支持他对阿富汗的政策表示质疑。奥巴马周一对此作出回应。

奥巴马在白宫回答提问时称，盖茨是一位杰出的国防部长，由于奥巴马政府制定的策略，美国在今年年底前应会结束在阿富汗的作战行动。

“我认为，重要的是我们有正确的政策，但这很难，一直都是如此，”奥巴马说。

盖茨在2006-2010年期间担任美国国防部长，他在本周出版的名为《责任》的回忆录中抱怨奥巴马不相信自己的战略，“没觉得那是他的战争”。

“正如我一直相信我们的使命一样，对于我们的军队和他们在一些最艰难环境下的表现，我有毫不动摇的信心，”奥巴马说。

奥巴马在2008年当选美国总统后，盖茨应奥巴马请求继续担任国防部长。

盖茨在接受采访时寻求缓和书中一些对奥巴马的批评。

“实际上，我们曾有很好的私人关系，”盖茨对美国全国公共广播电台（NPR）称。“我们曾公开讨论过我们的分歧。他对我一直都很客气和友善，对我很信任，并给予我很多信心。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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