奥巴马回应前防长盖茨对自己的批评

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿1月13日 -美国前国防部长盖茨在新书中批评现任总统奥巴马，对后者是否支持他对阿富汗的政策表示质疑。奥巴马周一对此作出回应。
奥巴马在白宫回答提问时称，盖茨是一位杰出的国防部长，由于奥巴马政府制定的策略，美国在今年年底前应会结束在阿富汗的作战行动。
“我认为，重要的是我们有正确的政策，但这很难，一直都是如此，”奥巴马说。
盖茨在2006-2010年期间担任美国国防部长，他在本周出版的名为《责任》的回忆录中抱怨奥巴马不相信自己的战略，“没觉得那是他的战争”。
“正如我一直相信我们的使命一样，对于我们的军队和他们在一些最艰难环境下的表现，我有毫不动摇的信心，”奥巴马说。
奥巴马在2008年当选美国总统后，盖茨应奥巴马请求继续担任国防部长。
盖茨在接受采访时寻求缓和书中一些对奥巴马的批评。
“实际上，我们曾有很好的私人关系，”盖茨对美国全国公共广播电台（NPR）称。“我们曾公开讨论过我们的分歧。他对我一直都很客气和友善，对我很信任，并给予我很多信心。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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