调查显示多数美国人支持同性恋婚姻

路透华盛顿2月26日 - 周三公布的调查结果显示，美国同性恋婚姻支持率大幅上升。

调查由Public Religion ResearchInstitute进行，4,509名受访者中，53%支持同性恋婚姻；2003年时的支持比例为32%，马萨诸塞州该年成为美国第一个同性恋婚姻合法的州。

调查发现，自称有信仰的美国人反对同性恋婚姻的数量减少。18-33岁的受访者中，31%称负面的教堂教育及其对待同性恋伴侣的方式是他们放弃儿时信仰的主要原因。

“新的调查进一步证明，对这个问题的负面教育影响了教堂吸引和留住年轻人的能力，”该机构首席执行官RobertJones说道。

犹太教徒对同性恋婚姻的支持率最高，83%的受访犹太教徒支持，58%的白人罗马天主教徒和56%的拉美裔天主教徒支持同性恋婚姻。拉美裔新教徒中，46%支持，49%反对。

59%的黑人新教徒和69%的白人福音派新教徒反对同性恋婚姻。

73%的无信仰美国人支持同性恋婚姻。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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