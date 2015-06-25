（更正）同性伴侣养育的孩子与异性夫妇养育的孩子没有差异--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
（因英文有误，更正第四段大学名称）
路透俄勒冈州波特兰6月23日 - 根据一项新的研究报告，科学家认为同性伴侣养育的孩子与异性夫妇养育的孩子没有差异。
这项研究报告是在上周发布的。美国最高法院将在本月底前就同性婚姻是否合法进行裁决。
“同性伴侣养育的孩子与异性夫妇养育的孩子没有差异的共识是压倒性的，”俄勒冈大学教授Ryan Light周二说。
Light称，该研究对于影响美国最高法院本月的裁决可能为时已晚，但他希望这会对未来的案例有影响。Light与科罗拉多丹佛大学教授Jimi Adams是该报告的共同作者。
“我希望我们将看到同性婚姻得到法庭和广大公众的接受，”他说。
Light称，研究显示科学家在1980年代就同性伴侣对孩子影响的看法存在一些分歧，但这样的分歧在1990年代基本消失，到2000年时已经形成了一种明显的共识，即同性伴侣养育的孩子与异性夫妇养育的孩子在心理、行为及教育方面并无差异。
“纵观各种研究，我们发现这些研究表明没有明显的差异，”Light说。“就我们所知，这是关于这类问题的最全面分析。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。