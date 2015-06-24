同性伴侣养育的孩子与异性夫妇养育的孩子没有差异--研究

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄勒冈州波特兰6月23日 - 根据一项新的研究报告，科学家认为同性伴侣养育的孩子与异性夫妇养育的孩子没有差异。
这项研究报告是在上周发布的。美国最高法院将在本月底前就同性婚姻是否合法进行裁决。
“同性伴侣养育的孩子与异性夫妇养育的孩子没有差异的共识是压倒性的，”俄勒冈大学教授Ryan Light周二说。
Light称，该研究对于影响美国最高法院本月的裁决可能为时已晚，但他希望这会对未来的案例有影响。Light与科罗拉多大学丹佛分校教授Jimi Adams是该报告的共同作者。
“我希望我们将看到同性婚姻得到法庭和广大公众的接受，”他说。
Light称，研究显示科学家在1980年代就同性伴侣对孩子影响的看法存在一些分歧，但这样的分歧在1990年代基本消失，到2000年时已经形成了一种明显的共识，即同性伴侣养育的孩子与异性夫妇养育的孩子在心理、行为及教育方面并无差异。
“纵观各种研究，我们发现这些研究表明没有明显的差异，”Light说。“就我们所知，这是关于这类问题的最全面分析。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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