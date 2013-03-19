希拉里表态支持同性婚姻

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月18日 - 美国前国务卿希拉里周一表示，她支持美国同性恋者的婚姻权。外界认为希拉里可能成为2016年总统候选人之一。
希拉里在致同性恋权益组织--人权运动（Human Rights Campaign）的视频讲话中称，她支持同性婚姻。
希拉里在这段发布在YouTube长达五分钟的视频中说，不论是同性恋、双性恋还是变性者，“（这些）美国人中有我们的同事，有我们的老师，有我们的朋友和我们爱的人，有士兵，他们是拥有充分、平等权利的公民，应当享有包括婚姻权在内的公民权利”。（youtu.be/6RP9pbKMJ7c）
近来美国不少政界人士发表类似声明，其中有民主党人，也有共和党人。而美国最高法院目前正在考虑如何就两起同性婚姻案作出裁决。
美国总统奥巴马去年宣布支持同性婚姻。美国50个州中的九个州以及华盛顿特区已允许同性婚姻。
希拉里的丈夫、前美国总统克林顿本月稍早称，他1996年签署的将婚姻定义为男女结合的法律违宪，应该推翻。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币