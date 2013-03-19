版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 18:06 BJT

希拉里表态支持同性婚姻

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月18日 - 美国前国务卿希拉里周一表示，她支持美国同性恋者的婚姻权。外界认为希拉里可能成为2016年总统候选人之一。

希拉里在致同性恋权益组织--人权运动（Human Rights Campaign）的视频讲话中称，她支持同性婚姻。

希拉里在这段发布在YouTube长达五分钟的视频中说，不论是同性恋、双性恋还是变性者，“（这些）美国人中有我们的同事，有我们的老师，有我们的朋友和我们爱的人，有士兵，他们是拥有充分、平等权利的公民，应当享有包括婚姻权在内的公民权利”。（youtu.be/6RP9pbKMJ7c

近来美国不少政界人士发表类似声明，其中有民主党人，也有共和党人。而美国最高法院目前正在考虑如何就两起同性婚姻案作出裁决。

美国总统奥巴马去年宣布支持同性婚姻。美国50个州中的九个州以及华盛顿特区已允许同性婚姻。

希拉里的丈夫、前美国总统克林顿本月稍早称，他1996年签署的将婚姻定义为男女结合的法律违宪，应该推翻。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐