希拉里表态支持同性婚姻

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透华盛顿3月18日（记者 Susan Heavey） - 美国前国务卿希拉里周一表示，她支持美国同性恋者的婚姻权。外界认为希拉里可能成为2016年总统候选人之一。
希拉里在致同性恋权益组织--人权运动（Human Rights Campaign）的视频讲话中称，她支持同性婚姻。
希拉里在这段发布在YouTube长达五分钟的视频中说，不论是同性恋、双性恋还是变性者，“（这些）美国人中有我们的同事，有我们的老师，有我们的朋友和我们爱的人，有士兵，他们是拥有充分、平等权利的公民，应当享有包括婚姻权在内的公民权利”。（youtu.be/6RP9pbKMJ7c）
近来美国不少政界人士发表类似声明，其中有民主党人，也有共和党人。而美国最高法院目前正在考虑如何就两起同性婚姻案作出裁决。
美国总统奥巴马去年宣布支持同性婚姻。美国50个州中的九个州以及华盛顿特区已允许同性婚姻。
希拉里的丈夫、前美国总统克林顿本月稍早称，他1996年签署的将婚姻定义为男女结合的法律违宪，应该推翻。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
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